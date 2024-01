A seleção do ano

Foto: acervo pessoal Regina e Adriano Josino, na noite que não teve filme no Pedra da Costa, só que festa de cinema

Como estamos nos sentindo verdadeiramente dominicais, consideramos de bom alvitre apresentar uma seleção dos piques colunáveis do ano, que só não é maior porque o espaço es mui pequenito para tantas conclusões verdadeiras.

A proximidade do Jubileu de O POVO, que atingiu 96, faltando quatro pros gloriosos 100.

O Minuto Mais Cravado do Ano, o meu, na CBN, de segunda a sexta, logo que o ponteiro ultrapassa as três da tarde, que é a coqueluche das classes C e D, as mais radiofônicas.

Jubilado Plástico do Ano, José Guedes, que fez 50 de tinta e papel.

O Empossado do Ano, Tales Sá Cavalcante, sucessor de Lúcio Alcântara na presidência da Academia Cearense de Letras.

A Festa Mais Anuário do Ano, promoção de O POVO, no Casa Dunas de Gualberto & Companhia.

Trajeto Mais Aéreo do Ano, dez horas diretas entre Bogotá e Barcelona, pela colombiana Avianca, rota executada pelo repórter, estreando na América Central.

Centenário do Ano, de Beatriz Philomeno Gomes, com missa transbordando de afeto e reconhecimento, na Imaculada Conceição, no dia propriamente dito, 30 de outubro.

Entronização do Ano, no Palácio da Luz, dando pra Sena Madureira, do fabuloso Jacinto de Thormes e seus colegas locais, inclusive um garoto de 16.

O Anfitrião do Ano, Laerte Menezes, que trouxe pra Taíba nô-rau da capital norte-americana.

Solidariedade do Ano, Carlos Juaçaba, João Borges, Leopoldo Vasconcelos, Aristófanes Canamary e Weiber Xavier, entre os colegas do dr Sálvio Pinto que o abraçaram no Ugarte, como primeiro outorgado da Medalha Dr Pompeu de Vasconcelos, instituída pela Escola Unidos do Natal.

Primeiro Time do Esporte do Rádio, os Pontistas do Sérgio, nas transmissões de O POVO-CBN.

A Mesa Mais Bem Posta do Ano, do Francisco Campelo, cujo lançamento marcou, ainda que inoficialmente, a estreia do New Nautic, restô instalado na antiga sala de jogos do Meireles.

Reconhecimento Clubístico-Legislativo do Ano, sessão da Assembleia, no Palácio Adauto Bezerra, conduzida pelo presidente Evandro Leitão, ao Ideal, representado pelos presidentes Amarílio Cavalcante e Alcimor Rocha.

A Descoberta Baiana do Ano, ponche de cacau adoçado com mel, para quem precisa aumentar os níveis de açúcar no sangue.