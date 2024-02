Foto: acervo pessoal Guida e Oto de Sá Cavalcante, há 46, olhando um para o outro e o futuro bem presente

A Medalha Humberto de Alencar Castelo Branco foi criada por Virgílio Távora, ouvindo o secretário da Indústria e Comércio Firmo de Castro.

Seu objetivo capital era evidenciar cearenses que obtiveram sucesso em outras plagas.

Até agora, só foi outorgada uma vez, realçando o empresário metalúrgico Luiz Eduardo Campello, que se fez em São Paulo.

VT a entregou durante lauto almoço em Palácio, que contou com a presença do principal herdeiro do homem mais rico do Brasil, Ermelindo Matarazzo.

Antes, Campello, hoje já partinte, havia sido escolhido Padrão das Relações Brasil-Estados Unidos.

Saudado pelo magnata dos automóveis, Henry Ford, e o Degas aqui estava presente no Hotel Plaza de Nova York.

OBRA-PRIMA DA CRIAÇÃO

Muito me apraz registrar natalício, nesta segunda, de Edilmo Cunha.

Bi-baluarte, Escola Unidos do Natal e Associação Sem Vida Alheia (ASVA).

ÁGUAS DE MARÇO

Domingando no Don Pepe, com marido inglês Phil Cox, Naura Franco.

Respondia ao Juan Barbazan, dono da casa, sobre retorno aos States.

ESTREIA

Empossado no fecho de 23, Flávio Barreto pilota hoje.

Primeira Ordinária de 24 da Academia Cearense de Engenharia.

BICOS DE PENA

De compromisso na data com seu calendário pessoal, César Rocha, remido de Alta Corte .... Paulo Sérgio Santa Cruz, que toca o Ibiza do Cumbuco, visto jantando no Chez Marc do Alto Icaraí .... Marluce e Rubenilson Bandeira, que adotaram Amontada de vez, tiraram mais um fim de semana na praia famosa, hóspedes da filha Rosilene.

BON MOT

"Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza.

" (Oscar Wilde)