Alegria, alegria!

Foto: Acervo pessoal IGNEZ FIÚZA, decoradora e galerista

Neste antepenúltimo domingo do sempre simpático mês de março, achei por melhor utilizar este espaço principesco pincelando muitos momentos que me deixaram jubiloso e, por isso, permanecem guardados na retina e na memória.

Ao lado de Cláudio Aguiar, recebendo Tasso Jereissati, no justo almoço do AAAA.

Sendo conduzido pelo irmão civil Luís Frota ao Cartório Martins, para receber o lote que até hoje sedia a oficina da Caio Cid.

Caroneado por Beatriz e Chico Philomeno, subindo Serra de Maranguape, direção sítio de Paulo e Marúzia Carvalho.

Servindo um casquinho de lagosta da lendária Rita Banqueteira a Luiz Severiano Ribeiro, maior exibidor brasileiro, que aqui não ia à casa de ninguém, nem dos parentes.

Papeando no bar do Jaraguá, na época, um dos melhores hotéis de São Paulo, na noite que apresentei Jório da Escóssia a José Raimundo Gondim.

No Jubileu do Ibrahim, encontrando Ivone Lopes, cujo avô deu nome à Rua J. Lopes, cercana da Catedral, casada com diplomata italiano, foi embaixatriz da Ordem de Malta em Brasília.

Ignez Fiúza agradecendo àqueles que deram cobertura ao recanto de Ouro Preto, na Rui Barbosa.

Tomando um copo de vinho rosê, para acompanhar Armando Falcão, que não bebia, num voo Fortaleza-Rio.

Primeira viagem a Orós, patriarca Eliseu Batista na frente, com piloto, e eu atrás, com um saco, levando o pagamento dos operários da indústria de algodão.

No bar do Copa, apresentando Lustosa da Costa a Lurdes Moreira, que estava acompanhada de Lili Gondim, mulher do diretor da maior revista brasileira de todos os tempos, O Cruzeiro.

Recebendo ligação de VT, direto de Brasília, na última vez que ouvi sua voz.

Assistindo irmão civil Luciano Girão comandando a truma da praia conduzindo mil utensílios para meu restô Ugarte, destacando dúzias de talheres de boa qualidade.

Testemunhando, na noite paulista, encontro de dois amigos famosos, pintor Antônio Bandeira e atriz Rute de Souza.

Almoçando com Jacinto de Thormes no Real Astória da Avenida Atlântica, em mesa que tinha também Humberto Esmeraldo, Hermenegildo Sá Cavalcante e Antenor Barros Leal.

Assistindo Bel e Sá Júnior, a bordo, se divertindo na roleta de largo batô na Polinésia Francesa.

Edson Queiroz papeando com César Cals, no almoço que ofereci ao ministro em meu duplex do Bairro Luciano Cavalcante.

Regina do Egito dividindo duas vezes natalício comigo, by Wilma Patrício, em Iracema e no Cumbuco.

Edite Pinheiro Guimarães me apresentando ao ator Paulo César Pereio, então seu genro, no belo apartamento, embora pequeno, do Flamengo.