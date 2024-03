LÚCIO BRASILEIRO

Foto: Acervo pessoal Um grande momento do Troféu Hermenegildo Sá Cavalcante do Farias Brito, Tales entre agraciados José Augusto Bezerra e Cid Carvalho, legenda do rádio.

Fazendo 15 anos em setembro a partida de Hugo Jereissati, que era o caçula dos seis do senador Carlos.

Morreu em Bali, onde morava.

Suas irmãs, Vera, Diana e Lia, viajaram especialmente para trazer as cinzas.

Que repousam junto às da mãe, Maria de Lourdes, nascida Ribeiro, no Rio de Janeiro.

De larga aceitação no Jet-Set, teve missa mandada celebrar por sua amiga Diane von Furstenberg, em Nova York.

E aqui no Brasil, a fabulosa Carmen Mayrink Veiga, que soube já na UTI, também mandou rezar.

PAPO & TRAGO

No Chez Marc, educador Antônio Filgueiras, do Lourenço Filho, mandou abrir um portuga que eu não conhecia, porém, aprovei, Cem Reis. Além de desenvolver conversa levíssima.

BOLA COM AFETO

Mônica Miranda seguindo pra Budapeste com genro Antônio Gomes. Mercê ver neto Antônio Emanuel, Arruda de Granja, jogador profissional, atuando no futebol da Eslováquia, que fica bem perto.

ALINHADO

Maria Vital recebeu Azuis com um colar que chamou atenção de suas convivas. Não tanto portentoso, porém, denotando um quê diferente.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 18 de março: Aldonso Palácio, filho nominado do grande empresário de petróleo e lady Eudinha .... Teresa Gurgel, de meus compadres Lidinha e Zeraimundo Gondim .... Márcio Parayba, um dos verbetes do Sociedade Cearense do Wai-Wai de Deda Studart .... Maria Amélia Ferreira Gomes, que foi primeira-dama .... Carlito Pamplona, da família pioneira da cera .... Daniely de Freitas, casada com tenente-coronel da Aeronáutica, que comandou a Base Aérea .... Carlos Henrique Queirós, do ramo Pague Menos .... Ana Rosa de Paula.