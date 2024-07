Livro traz "jejum" de títulos internacionais do nosso futebol

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Escudo da CBF em camisa da seleção brasileira de futebol

De João Soares, da Cearense de Letras, recebemos O Futebol 22 Anos Depois.

Em 30 de junho deste 2024, o Brasil completou mais de duas décadas sem ganhar nada, em termos mundiais.

Foi nesse período em que mais circulou dinheiro em clubes, televisões, jornais, revistas, nas federações estaduais e na CBF.

Os presidentes das entidades em questão parecem ser inexpressivos e, quase sempre, acusados de desvio de conduta.

Em 2003, em sua primeira passagem na Chefia da Nação, Lula criou o Ministério do Esporte, mas, 21 anos depois, até hoje, nada significativo que enobreça a intenção.

Face ao expressivo volume de rendas gerido pelos clubes, com propagandas nas camisas e premiações anuais, o empresário sugere a interferência da Receita Federal, mister saber como se dá a movimentação desses recursos.

Leia mais O futebol brasileiro acabou? O que dizem os dados das principais ligas do mundo Sobre o assunto O futebol brasileiro acabou? O que dizem os dados das principais ligas do mundo

BIOGRÁFICO

Oito de agosto, sete da noite, no Museu da Imagem e do Som, o 410 da Barão de Studart, onde moraram VT e dona Luíza.

Lança de Nunca Fiz Nada Sozinho, contando trajetória de Honório Pinheiro, inclusa presidência da Confederação Nacional Lojista, que atingiu.

Foto: acervo pessoal Fazendário remido Jesus Cintra e filha Carolina Cavalcante, médica da nova fornada

BENDITA SOIS

Sim, é Verdade, Luciara Aragão é única mulher.

Entre os 12 formantes na Arcádia Alencarina da Academia de Literatura e Jornalismo.

REVIVENDO

Advogado César Barreto discorre sobre juventude dos anos 70.

Em Os Sons dos Rataplãs - O Novo de Novo, prontinho para lança.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 16 de julho: Simone Holanda, mulher do Aristeu, que me vestia pra televisão .... Erivan Silveira, uma das três varoas do meu amigo Jonas Carlos da Loteria .... Prof Carlos Castelo, vizinho cumbucano .... Ethel Whitehurst, sucesso empresarial .... Andréa Gazzinelli, cujo marido, dr Cristiano, medidor preciso de minha pressão ocular .... Róscio Rebouças, filho da saudosa Rosa Macambira.

BON MOT

"O TEMPO É O MELHOR AUTOR; SEMPRE ENCONTRA UM FINAL PERFEITO" Charles Chaplin