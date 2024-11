João Goulart e o poder

Foto: acervo pessoal César Aziz Ary e Luiz Marques, no afetivíssimo Colóquio da Construção, no Gran Marquise

Para se ter uma ideia da completa falta de vocação de João Goulart para o poder, conta-se o seguinte episódio.

O presidente ia viajar pros Estados Unidos, o embaixador Lincoln Gordon procurou o jornalista Samuel Wainer.

É que estava recebendo de membros da comitiva pedidos de mordomias, que incluíam suítes, mulheres e bebidas.

Samuel procurou o presidente, que mandou dizer a Gordon que ignorasse as solicitações.

Quase chorou de rir sobre as maluquices de seus partidários, porém, nenhum pelego foi retirado do grupo viageiro.

PAPAI SABE TUDO

Com a partida do Sílvio Santos, se foi minha última chance de ganhar a volta ao mundo.

Pois era o único televisente capaz de retomar O Céu é o Limite, quando eu responderia, sem cair, sobre as Copas do Mundo.

A VOZ QUE SE VAI OUVIR

Dr Lineu Jucá será sabatinado com 20 perguntas, hoje, ao meio-dia e pouco, no Salão Humberto Cavalcante, do Ideal. Tema, O SUS e a Medicina.

INTERESSE PÚBLICO

Prefeito que duplicar as pistas, indo e vindo, da Bezerra de Menezes, sairá consagrado.

E se não duplicar? Ora, então não sairá consagrado.

FITAS DE MÁQUINA

Tive chance de abraçar Francisco Holanda, Príncipe dos Contadores, em dois momentos recentes, Ordones e Fornetto .... Bate no meu birô livro do dr Djacir Figueiredo, que presidiu a Academia de Medicina .... De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Murilo Amaral, o que mais vezes não foi candidato a prefeito de Caucaia.

