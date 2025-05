LÚCIO BRASILEIRO

Evandro Leitão foi primeiro homenageado no retorno do AAAA do Cláudio Aguiar.

Que abriu em 2009, me tendo de regozijante protagonista, a que se seguiu lista povoada de governadores.

Tais Tasso Jereissati, os irmãos Ferreira Gomes, Cid e Ciro, Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara.

Sendo recordista o atual ministro Camilo Santana, nada menos que três vezes.

Tendo até um padre, Clairton Alexandrino, e um senador, José Pimentel, além de dois comandantes da Região Militar.

Só aconteceu uma perda original, Fernando Barroso, hoje substituído, convenientemente, pelo chef Sudatti, que assinou os almoços mais recentes.

SE LEMBRARAM

De volta da última andança, entre mensagens recebidas.

Assinalo as de Tasso e Renata Jereissati e Luiziane Lins.

MUDANÇA

Fertibaby convidando pra abertura da nova sede.

Quinta 22, na Visconde de Mauá, 2550.

SANTA MARIA

Selma Pagneretti recebendo hoje, em casa, para jantar natalicial da amiga Maria Amoreira.

Que segunda reúne filhos, só que em local público.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 15 de maio: Vânia Canamary, cujos últimos estados que o casal me acompanhou foram Colômbia e Panamá .... Beatriz Brasil, mulher de piloto internacional .... Rodrigo Viriato, neto do meu primeiro patrão, Olavo Araújo .... Christine Marinho, nora do Anastácio de Sousa, propulsor do meu retorno a O POVO, pelas mãos do Demócrito Dummar.