Se fosse presidente da Fifa

Foto: Acervo Pessoal Flagrada com sua mãe, Ivanilda, dra. Amélia Andrade, que falou sobre enfrentamento à obesidade, em Málaga, Espanha

Se algum dia eu bater na porta da Fifa e sair presidente, reunindo amor à bola e boas intenções.

Logo passarei pra diretoria minhas primeiras providências para salvar o futebol association.

Não haverá mais expulsão de jogador, apenas o juiz apontará ao treinador que ele deve ser substituído.

Será extinto o VAR, pois gol se festeja na hora que a bola atinge as redes.

O banco terá no máximo cinco atletas, dois goleiros, um defesa, um volante e um atacante.

Cada empate de zero a zero custará aos times envolvidos nenhum ponto ganho e dois perdidos.

VIZINHANÇA ATENTA

Natal prestigiou Dia das Mães de Wilma Patrício.

Que teve à mesa Eduardo e Tânia, só não Ana Cristina, por motivo cartorial.

DESTINO CERTO

Dia 24, no Iguatemi Hall, show dirigido do Waldonys.

Face 90 anos do Farias Brito.

JUNÇÃO

Ronei e Dinah Paiva almoçando quarta no francês Le Cuisine.

Para depois reforçar mesa vizinha da Quarta-feira Santa.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 16 de maio: Georgina Rosa, filha de José Macêdo, que se formou em Medicina .... Lúcio Alcântara, cujo pai trouxe Paulo Afonso para o Cumbuco .... Maria Luíza Ary, mãe dos irmãos e irmã do Zebaun, que conheci no Líbano Velho da Santos Dumont, entre Rui Barbosa e José Lourenço .... Creuza Cruz, ligada à minha família por Quezado .... Seridião Montenegro, atual presidente do Instituto do Ceará .... Vanessa Veríssimo, nora dos inesquecíveis Nivaldo e Esmeralda.

BON MOT

"Só zomba de cicatrizes quem nunca foi ferido" (Shakespeare)