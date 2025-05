Feola e as copas

Antes do Mundial de 58, Vicente Feola havia perdido a Copa de 50.

Escolhido pela CBD para auxiliar o Flávio Costa, representando o futebol paulista.

Feola voltaria a ser chamado, desta vez, como titular, para 1966, que perdeu desastradamente, ganhando uma só partida, contra a fraca Bulgária.

E perdendo duas, contra a Hungria, na despedida de Gilmar, e Portugal, tendo escalado o goleiro Manga, que tremia feito vara verde debaixo das traves.

Aliás, o primeiro caneco, o da Suécia, suscitou muitas dúvidas no que se refere ao mérito, pois, na disputa com a França, que estava jogando o fino.

Marcador de Pelé, Jonquet, assistiu da enfermaria aos três gols, posto fora de combate por cacetada do beque brasileiro Orlando.

OLHO CLÍNICO

Querendo mais pro livro sobre Luiz Gonzaga, Lira Neto buscou pessoas certas.

Paulo Quezado, talento do clã da Aurora, e Humberto Mendonça, maior amigo cearense do Rei do Baião.

PASSANDO POR CIMA

Costa Diadema anunciando cruzeiro, mas só em abril do próximo.

Previsto para não atracar no Mucuripe.

CIRCUITO

Em circulação recente, o repórter utilizou cinco companhias aéreas, sendo uma, a TAP, por quatro vezes.

As demais, Swiss, Lufthansa, Vuelling e Air Baltic.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 19 de maio: Arnoldo Leite Barbosa, da família do Barão de Camocim, vindo a ser bisneto .... Maria Amoreira, quer dizer, Santa... Maria .... Luciano (Titara) Mesquita, um dos maiores amigos do saudoso Marciano Lopes .... Eliza Bezerra, de minha inesquecível Margarida Gradvohl .... Alcimor Rocha Neto, talento causídico da nova geração .... Gláucia Pamplona.