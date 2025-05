A história de Paes

O Apóstolo da Democracia é o título do livro de Paes de Andrade.

Que será lançado às dezenove horas de hoje, no Salão Nobre do Ideal.

Ensejado pelo nataliciante desta quarta, Roberto Pessoa, com autoria do Juarez Leitão.

Deve-se assinalar que Paes avulta oito mandatos de deputado federal e dois estaduais.

Devendo também ser mencionada a interinidade de Primeiro Mandatário, quando presidente da Câmara.

PÉ DIREITO

Devo confessar que no início de minha carreira de torcedor, eu era América.

Presidido por Canamary Ribeiro, que foi campeão do Torneio Aberto de 1950, derrubando o Ceará.

PELA LEI

No brinde, os copos só batem quando o brindado está ausente.

Quando presente, os copos apenas se levantam.

CONDIÇÃO

Mesa só leva pão se tem sopa.

Ou então prato com molho.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 21 de maio: Francisco Maia Júnior, que, na qualidade de vice-governador, prestigiou minha Cidadania da Fiec, concedida pelo irmão civil Jorge Parente .... Sérgio Juaçaba, sucessor do imenso pai no Instituto do Câncer, sendo vice.