Almoçando com Roberto Marinho

Foto: acervo pessoal Juan Barbazán e Said Guilhon ladeando oitentão Edmundo Reinaldo no Fortim

Participei em O Globo de um almoço que Roberto Marinho nos ofereceu no restô do jornal.

Vínhamos de todas as partes, até mesmo do Norte do País, Amazonas e Pará.

Porém, Degas Aqui foi o único a formular alguma questão do interesse geral.

Perguntei ao diretor-redator-chefe se o fato do turco Ibrahim Sued enveredar por todos os assuntos, deixando mais de lado o social.

Não estaria ocasionando perda de leitores ávidos do Café Society, doutor que era em anedota e champanhota.

Dr. Roberto, então, olhou bem para mim, olhos nos olhos, e preferiu tangenciar, proclamando: Ainda não sei, mas vou verificar.

MERCADÃO

Edilmo Cunha baixou em Caucaia.

Mercê primeiro São Luiz.

PISANDO EM OVOS

Boni, nos áureos tempos, frequentava as discotecas de Ibiza, a bem poucos metros de mim.

Porém, nunca me aproximei, com medo dele pensar que se tratava de um desses turistas brasileiros levados a chato.

EU... LÁ

Em Alberobello, cidade de Puglia, na Itália.

Vânia Canamary visualizou um barril chamado Paco.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 23 de maio: Edson Queiroz Neto .... Sérgio Esteves, do clã da dona Albinha da Costa Barros e atual presidente do Ideal ..... Rodrigo Guilhon, de cujo pai, Ernani, fui padrinho de casamento .... Sarah Santos, caçula de Chico Philomeno, que originou aquela história da meia branca do prefeito Fialho.

BON MOT

"Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio." (Clarice Lispector)