No Minuto Laureado

Foto: Acervo pessoal Com Lúcia Liebmann, no Albergue Universitário dos Aragão

Aquele Minuto Laureado em O POVO CBN: Toalha de plástico pode ser usada em almoço ou jantar informal, preferencialmente no campo, havendo até mesmo padronagens muito sugestivas.

Você está papeando com um amigo, e então chega outro, sói acontecer que o que chega é apresentado ao que já se encontra.

Após utilizar o toalete, não cometa apagar a luz, que deve ficar permanentemente acesa.

Gostaria de insistir que, na apresentação, sempre quem toma a iniciativa do "muito prazer" é a dama, e não o cavalheiro, cuja manifestação de regozijo vem depois.

Noivo pode casar de paletó três botões, agora, o ideal mesmo, são apenas dois, e jamais jaquetão.

Saibam que mesmo na intimidade, digamos, em casa, não se deve virar o espaldar da cadeira contra a mesa.

PINCEL QUENTE NO FRIO

Nosso José Guedes participou de expô internacional no Arte al Límite Museo, em Valparaíso, no Chile.

Eram dez nacionalidades, ele representando o Brasil.

TIO SAM

Comemoração natalícia do Jorge Parente, com família e pelo menos dois amigos, Antenor e Silvinha Barros Leal.

Já tem lugar novaiorquino, Wolfgang's Steakhouse.

FANTOCHE

Fortaleza perdeu porque quis.

Pois estou cansado de bater que pênalti não é decisão que se preze.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 24 de maio: Auxiliadora Carvalho, entre outras vantagens, mãe de desembargador .... Norma Pessoa Rangel, minha primeira anfitriã no Cumbuco, ao lado do saudoso Reginaldo .... Dão Cabral, ocupando terceira sede na orla oeste .... Regina Diógenes, que permanece na Praça Portugal .... Grace Sidou, varoa de Vanda Tahim .... Ademar Bezerra, advogado nominado do desembargador.

BON MOT

"A ambição é uma paixão, como o vinho. Às vezes, é também uma admirável virtude." (Ivonne Sarcey)