Vitória pelaí

Foto: acervo pessoal DONA Albanisa trilhou meu primeiro ingresso em O POVO

Conseguir que o salineiro Casimiro ("seu" Miro) mandasse o filho Zemartins retirar o veto que havia aposto à minha pessoa na roda verde da Lurdes Gentil.

Belíssimo Bandeira do Antônio, que nunca presenteava com quadros, aos célebres Jacinto de Thormes e Ibrahim Sued, por exemplo, mandou redes de varanda, que eu o ajudei a encontrar.

Di Cavalcanti óleo na parede.

Dona Albanisa Sarasate haver aceito ser minha madrinha no primeiro ingresso em O POVO, ainda na Senador Pompeu.

Criação e execução de todos os Galas dos Solteiros.

Lugar preferencial à direita do homenageado, no jantar de Edson Queiroz para o então ainda manda-chuva da TV Globo, Walter Bueno Clark.

Entrevista com Obdulio Varela, que tirou dos gostos o que teria sido o nosso primeiro título mundial, Maracanã, 1950.

Apresentação do embaixador Hugo Gouthier, de origem sobralense, ao Ministro da Marinha, no Copacabana Palace, por ocasião do Jubileu de Pérola do Ibrahim.

Saudação de Paulo O'Grady, no Ideal, a mando do presidente do Rotary Palace, Tarcísio Porto.

Abordagem, num voo Rio-São Paulo, ao João Havellange, presidente da CBD, situando difícil situação financeira de alguns campeões do mundo, da qual eu tinha conhecimento.

Carta do Conselho dos Contribuintes, ressaltando meu desempenho na Secretaria.

Entrevista com o Conde Chiquinho Matarazzo, o homem mais rico do Brasil, em voo Recife-Rio.

Receber para almoço aqui no Cumbuco a dona do Jornal do Brasil, que era então o maior jornal do Brasil, Condessa Pereira Carneiro.

Conduzido por Zózimo Barrozo do Amaral ao Maracanã, só que não ficamos juntos, pois, para ele, o ideal, jornalisticamente falando, era a Tribuna de Honra.

Três viagens pelo Expresso do Oriente, todos partindo de Veneza, sendo duas descendo em Victoria Station, Londres, e uma em Paris.

Recebendo no Cumbuco, maior alergista do Brasil, dr Brum Negreiros.

Levando oftalmologista Hilton Rocha, um dos maiores do Brasil, para almoçar com Chicão e Helena Jereissati, na Vila União, onde tirou um cisco do meu olho.

Mergulho de madrugada no Oceano Pacífico, o mais profundo de todos.

Recebendo no Iracema Plaza o dr Luiz Severiano Ribeiro Júnior, que aqui não baixava em casa de ninguém, nem parente.

Comparecimento às Bodas de Ouro de Maristher Gentil na Igreja da Candelária.

Discussão acalorada com João Saldanha no bar do Copa, logo ele que, na véspera, havia estreado como treinador da Seleção, ganhando da então campeã Inglaterra.