LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Manoela e Ricardo Bacelar, de quem só ouço falar de bem

Bom & Variado: Flávio Costa foi três vezes campeão pelo Flamengo e três pelo Vasco.

Além de vice-campeão mundial pela Seleção, em 1950, ano que marcou a inauguração do Maracanã.

O pai da exibição cinematográfica brasileira, Severiano Ribeiro, deu tanta importância à inauguração do São Luiz, ao raiar de 1958.

Que trouxe na comitiva um dos médicos mais importantes do Brasil, Reinaldo Delamare, seu genro.

Alfredo Lopes, que foi secretário da Agricultura do Governo Adauto Bezerra.

Após uma viagem realizada, rotulou "sem graça" a comida inglesa.

NÃO ERA DO ESTILO

Emília Corrêa Lima jamais participou do Colóquio das Miss Brasil. Martha Rocha informou que sempre convidavam e ela nunca ia, aí então não chamaram mais.

SIM, É VERDADE

Minha refrega com João Saldanha no Copacabana Palace deu até em O Globo. Que já era o maior jornal do Rio.

DESMANCHA-PRAZER

Renato Aragão guardou preciosidade para recepcionar Boni, seu diretor na Globo. Que compareceu um dia pra almoçar, mas quando viu a garrafa, fez uma ressalva: Desses, tenho umas quinhentas em casa.

NATALICIANTES DE VÉSPERA

Marcam a folhinha amanhã, Oto de Sá Cavalcante, do Ari .... Augusta Brito, senadora .... Deusmar Queirós, campeão de Norte a Sul .... Rosângela Marques, do clã Vicência Meireles .... Fernando Ramalho, divide com o irmão sigla deixada pelo tio .... Thaylany Caminha, nascida Rocha.

BON MOT