Como meu primeiro ingresso em O POVO representou uma etapa, além de gloriosa, decisiva, na carreira.

Vale demonstrar quanto dr Paulo Sarasate me queria em seu jornal, trazendo à baila um quase impedimento inicial.

É que no encontro daquela tarde de junho de 1961, agendado por dona Albanisa.

Fiz ver ao ex-governador e então deputado que não pretendia deixar a Gazeta de Notícias, onde já trabalhava fazia uns seis anos.

Dr Paulo foi veemente, que não permitia profissional que trabalhasse com ele também servisse a outro órgão da imprensa.

Para que ele finalmente abrisse, tive de usar de toda minha habilidade, porém, reconhecendo que o fator decisivo foi sua vontade em contar com aquela pena já famosa.

