Foto: acervo pessoal Ordones Pereira e bela Monique Filizola, de volta em junho do circuito europeu, que incluiu a Dinamarca

Agora, uma pausa pro meu Minuto em O POVO CBN: Cartão postal não se responde, apenas se passa um, quando se viaja.

Sopa não se sopra nem se levanta o caldo com a colher... O guardanapo é colocado ao chegar à mesa, e só desfaz quando último prato é servido.

O "muito prazer", quem primeiro expressa na apresentação é a mulher.

Andando na calçada, o lugar de honra é da mulher, que caminha então junto à parede.

Um simples gesto com a mão, quando não se vai beber o vinho, se impõe, o que não acontece com a comida, pois se não vai ser ingerida, mesmo assim, deve ser posta no prato.

FORÇA

Intertravado foi a palavra mágica utilizada pelo ex-prefeito Vitor Valim, na obra calçamenteira da orla.

E que muito contribuiu para a altura do seu ibope.

COICE NA QUEDA

Não me ouviram, e o Fortaleza então foi primeira vítima dos pênaltis.

Que não é decisão que se preze.

TOPANDO CERTO

Meio-dia dominical do Ordones-Bolão, repórter se deixando flagrar com gente simpática.

Ronniery e Jana Vasques.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 28 de maio: Sra. Fernando (Débora) Montenegro .... Paula Gonçales, cujo marido, de relevância no segmento refrigerador .... Edison Liberato, consorte de Elenir, ex-notária pública .... Ticyanna Silveira.

BON MOT