Um clássico do Kovach

Em Histórias de Gente da Gente, Wilson Ibiapina programou trecho abaixo tirado do livro de Bill Kovach:

O jornalismo serve para construir a comunidade e a democracia, ele deve fornecer informações às pessoas para que sejam livres e capazes de se autogovernar.

O jornalismo influencia a qualidade de nossas vidas, nossos pensamentos e nossa cultura.

Enfim, o bom jornalista deve ser comprometido com a verdade, a disciplina e, naturalmente, com a independência e a liberdade.

A obra traz o título de Elementos do Jornalismo, o que ele deve saber e o que o público deve exigir.

VEZ DO PASTO

Estafe diretivo do Náutico deixará de operar no térreo.

Ocupado, em breve, pelo Grupo Boteco.

POR EXTENSO

Antônio Colaço Martins e Regina Fiúza, agora, beneméritos da AJEB.

Quer dizer, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.

BATISMOS CABEÇA-CHATA

Dois aeroportos brasileiros levam nomes de cearenses.

O nosso, Pinto Martins, e o de Congonhas, Freitas Nobre.

FITAS DE MÁQUINA

Selma Pagneretti e Mônica Arruda entre os que baixaram no Cortile, mediante a mensal da Comunidade Italiana no Ceará .... Marcando a folhinha, Wilma Nobre, mulher do advogado Irapuan, meu ex-colega de Associados .... Giselda Medeiros, após tempão, reapareceu no Palácio da Luz, por sinal que, imortal.