Memórias marcantes

Memória & Retina: Lurdes Gentil entrando no Diogo, de tarde, girando chave do carro com o indicador.

Vindos da casa de José Moreira, Aurélio e Rita Mota entrando, em pleno desenrolar, na tertúlia sabadina do Ideal.

Saudoso João Gualberto servindo uísque de sempre para mesa do Volare, Grant's, que só Bretislau de Castro não bebia.

Lurdinha Pontes dançando com tenente da Marinha, Souza Neto, na abertura do baile quinzanino de Cláudia Martins, na Rua José Lourenço.

Manoel Porto, de casaca, saudando Murilinho de Almeida, cantor do Sacha's do Rio, que eu trouxera para um gala de Valdívia e Alberto Machado.

Hilário e Sílvia Macêdo, já de casa nova, na Tibúrcio Cavalcante, recebendo em black-tie o Papa do Bom Tom, Marcelino de Carvalho.

PARTIU

Convocado por Deus, subida de Leorne Belém.

Nos priva da convivência de um dos melhores tecidos humanos.

VIRAM

Audiência Geral no Vaticano ensejou nataliciante Deusmar Queirós e Auricélia conhecerem Papa Leão XIV.

Que abençoou também Danielle e Antônio Gomes.

SINE DIE

Adiado ingresso de Valdir Loureiro na Associação Cearense de Escritores.

Que ocorreria hoje, na Casa de Juvenal Galeno.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 31 de maio: Carlos Augusto Moraes, da Unidos do Natal e Associação Sem Vida Alheia .... Stela Rodrigues, que foi das Dez Mais, e certamente permaneceria, se ainda tivesse lista elegante .... Jaime Pinheiro, há muito radicado em São Paulo .... Fernanda Jensen, cônsul da França .... Gustavo Beuttenmuller, que teve de vizinho na Lagoa do Banana saudoso Tonzito Cavalcanti... Neto Viana, advogado.