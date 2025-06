Foto: ACERVO PESSOAL Desembargador Emanuel Albuquerque, empossado vice-presidente do TRE, entre advogados Marcelo Feitosa, folhinha de hoje, e Estenio Campelo

Aconteci decididamente: Levar o Papa do Bom Tom, Marcelino de Carvalho, para traçar o Delícia de Peixe do Náutico, porém, ele mandou tirar a banana.

Promover no Líbano Novo a festa de Miss Cearazinha, ganha pela filha do deputado Edilson Távora e Lívia.

Ser recebido pelo grande Jacinto de Thormes no apartamento da Rua Figueiredo Magalhães, onde morava, mas não convivia, com sua última mulher, Gilda Muller.

Papo com Ademir, goleador maior da Copa de 50, não ganha... Ser levado ao Maracanã pelo grande Zózimo.

Conhecer Bia Coutinho, rainha da sociedade paulista, apresentado pelo colunista Matos Pacheco, numa boate.

Ter provado o mais famoso prato da noite carioca, Picadinho com Ovo Poché, do Sacha's.

ANTECIPATIVO

Sobralense Benedito Vasconcelos, mentor do Museu do Sertão, em Mossoró.

Já convocando pra XI Jornada Cultural, em agosto.

MÃOZINHA

Santa Casa, do lado norte, foi retocada.

Porém, faltou balde de cal, para concluir o serviço.

NO MÁXIMO

Volto a insistir que no banco devem ficar apenas três ou quatro, sendo dois goleiros.

Ao invés do número de hoje, que mexe negativamente com a expectativa dos jogadores.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 2 de junho: Therezinha Accioly, consorte do dr. Wilson .... Ana Luíza Barroso, cunhada da anfitriola do Albergue Universitário, Odete Aragão .... Lavanery Wanderley Filho, um dos sucessores do pai na Apiguana .... Zilma Coelho, matrimoniou médico de ótima cotação .... Adrianizio Oliveira.

BON MOT

"Sou um otimista. não parece adiantar muito ser outra coisa.

" (Winston Churchill, Coleção Oto de Sá Cavalcante)