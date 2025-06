À véspera de um desastre

Se tivesse alguma pitonisa, que desse resultado do jogo do Fortaleza, dia seguinte.

Quer dizer, no domingo, quando time sofreu impiedosa goleada de cinco para o Flamengo, no Maracanã.

Provavelmente, patota tricolor não teria baixado no Boteco do Ciço, na véspera do desastre.

Fito confraternizar com o presidente tetracampeão, Renan Vieira, e atual diretor financeiro do Pici, Maurício Guimarães.

Mediante classificação do Tricolor às Oitavas de Final da Libertadores, único nordestino a atingir o feito.

Formavam na roda, Narcélio Miranda, Zezinho Rebouças, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho e oftalmologista César Almeida.

FAZENDO ARTE

José Guedes fechou, sábado, expô na ArPa, em São Paulo.

Já programando retorno para outubro, com outra individual, na Galeria Sérgio Gonçalves.

AUTÓGRAFOS

Médico Pedro Bezerra de Araújo estabelece sete da noite de dois de julho.

Pro lança de Sol ao Luar, no Salão José Telles do Ideal.

PROVINHA

Embora só ligeiramente, dra Vanda Tahim aconteceu sextafeirinamente À Leste do Éden.

Acontece que vandinhas, pós partida da Glorinha Nogueira, definharam.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 3 de junho: Camilo Santana, ministro da Educação .... Ana Virgínia Ribeiro, nascida Juaçaba .... Manoel Viana, da Família Jangada Clube .... Waleska Miranda, filha do meu co-decano em O POVO-CBN, Nazareno Albuquerque .... Roberto Pessoa Júnior, nominado do Rei de Maracanaú.