O primeiro brasileiro de Harvard

Do dr Álvaro Andrade, Homem do Crio, recebemos: Primeiro brasileiro formado em Harvard era cearense, Joaquim Antônio Alves Ribeiro, médico.

Diplomado pela Universidade mais prestigiada do mundo, já no longínquo 1853, retornou ao Nordeste, para atender à pobreza, em cidadezinha do Rio Grande do Norte.

Fundou primeiro museu do Ceará, enfrentou pandemias e ainda criou uma revista científica, A Lancêta.

Enquanto os ricos buscavam médicos na Europa, as parteiras, no sertão, salvavam vidas com papel e tinta, seguindo Manual escrito por ele.

Representou o País na Expo Universal de Viena, em 1873, e tinha 16 irmãos, oriundos de pais criadores de gado.

Casou-se com sua prima, Adelaide Smith de Vasconcellos, filha dos primeiros barões da família em questão.

BERÇO PATERNO

Auxiliadora e Sabino Henrique, depois de amanhã, no torrão dele.

Face Cidadania Quixeramobiense pra dois dos três varões, desembargador e engenheiro Leonardo e Daniel Carvalho.

COTADA

Poetisa Tereza Porto lembrada.

Para uma das duas vagas abertas na Fortalezense de Letras.

HABITUÊS

Filtrou que, terminado o biriba quintafeirino do Ideal.

Mônica Arruda e Heloísa de Castro jantam no restô do próprio clube, que batizei À Leste do Éden.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 4 de junho: Patrícia Macêdo, minha conterra aurorense e anfitriola em Paracuru .... Herbert Aragão, a quem batizei Presidente Lenço Branco, quando nos Lojistas .... Lêda Farias, nascida Pinheiro .... Severino Ramalho Neto, timoneiro do São Luiz .... Nadya Cabral, vizinha cumbucana .... Randal Pompeu, reitor da grandiosa Unifor .... Ariane Saboya, nora-neta de Nadir Papi, que me elegeu Maior Papo do Ceará .... Helena Machado, consorte do José Hugo.