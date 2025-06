Lições de Sêneca

De Sêneca: Quando, no que toca às necessidades do corpo, te ajustas com simplicidade, não te gabes disso.

Se bebes (somente) água, não faças disso um pretexto para ficar repetindo que bebes (somente) água.

Se queres impor a ti duros exercícios físicos no feitio de um atleta.

Empreende tal coisa para ti e não para que quem está de fora o observe.

Não abraces estátuas, pelo contrário, toda vez que estiveres extremamente sedento.

Leva um pouco de água fria à boca para depois cuspi-la, isto sem comunicá-lo a ninguém.

