Foto: acervo pessoal Antônio dos Santos e Maurício Leal, veteranos da Unidos do Natal

Memória & Retina: Sandra Gentil estreando a escada rolante, que era novidade na Loja 4400.

Em companhia do confreiro Frota Neto, ter visitado túmulo de Oscar Wilde, no cemitério Père-Lachaise, em Paris.

Rosa e Tarcísio Carneiro recebendo o irmão e cunhado em sua casa de campo, me parecendo Maranguape.

Dr. Germano Riquet dominando papo na roda sabadina bem próximo à piscina do Ideal.

Norma Arruda com o tio Jório Juaçaba representando o Massapeense na última gincana das Monsenhores.

Paulo Gracindo abrilhantando varanda norte de La Belle Aurore, meu território cumbucano.

SEDUZIDO

Entre outros, Manhã Feliz e Árvore do Bem são os sociais do Shopping Benfica.

Que muito enternecem tocador João Soares.

SACERDOTISA DA AMIZADE

Mazinha Linhares transferiu pra Mônica Arruda alcunha que ganhou desta coluna.

Face dedicação exclusiva da Miranda em questão a irmã civil que tenta superar momento desfavorável.

VIRÁ

Fora das duas últimas, itapipoquense Chico Mesquita já confirmou.

Terça-feira em Prosa e Verso, dia dez, no Palácio da Luz, sob Margarida e Vicente Alencar.

SABADINOS & DOMINICAIS

Paulo Sérgio Guimarães, folhinha solitário de hoje do Sociedade Cearense, que amanhã apresenta Lia Freitas, primeira-dama do Estado .... Pádua Lopes, colega televisivo que virou imortal .... Elzenir Fernandes .... Olinto Oliveira, que honra nome do pai .... Wanda Campos, mulher de ex-reitor da UFC .... Rodrigo Linhares .... Sílvio Nascimento.

BON MOT

"A verdadeira bondade pressupõe a capacidade de sentir o sofrimento e as alegrias dos outros.

" (André Gide)