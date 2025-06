Pensamentos

Eles Pensaram e é Nosso Dever Ouvi-los: O silêncio jamais tem contas a dar e confere um traço de nobreza (Plutarco).

Nos grandes arroubos da eloquência, há mais ruído do que sentido (Sêneca) .... A quem pouco não basta, nada basta (Epicuro).

Minha definição de sucesso é apenas acertar mais que errar (Salim Mattar) .... Há tolices bem vestidas como há tolos bem vestidos (Chamfort).

Nada precisa tanto de reforma quanto os hábitos dos outros (Mark Twain) .... Faça o que teme, e o medo perecerá (Ralph Waldo Emerson).

As palavras comovem, mas os exemplos arrastam (Rui Barbosa) .... Convém ser moderado em tudo, até na moderação (Oscar Wilde).

A verdadeira paisagem não consiste em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir novos olhos (Proust).

RELEVANTE

Oto de Sá Cavalcante e filho-braço, Ari, reuniram nada menos que duas mil em São Paulo, mediante Colóquio da Arco.

Refletindo tamanho da maior empresa de Educação Básica da América Latina.

DISSO, SIM

Ceará tem Dia Estadual do Radialista. Instituído quando da inauguração da pioneira PRE-9, sob João Dummar, 28 de 8 de 34.

BASE

Jacarecanga dos áureos dominou mesa pilotada por Campito Paracampos no Don Pepe.

Afinal, engenheiro em questão foi vizinho de Beatriz e Chico Philomeno .

FITAS DE MÁQUINA

Pérola de Camocim, Zelma Câmara, flagrada circulando no Del Paseo, cair da tarde de terça .... Marcando a folhinha hoje, Romélia Martin, de quem minha retina guarda dança com Carlos, no Estoril de Portugal, ensejada pelo Jubileu de Hans Schmidtner... Festejada presença de Mônica Barroso na mesa sextafeirina de Luciene Beviláqua no Ideal.