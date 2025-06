Segurança nos ares

Na semana findante, a novata Azul deu um banho de coordenação entre Ilhéus, Salvador e Recife.

Para se ter uma ideia, decolou três vezes, de Ilhéus pra Salvador, sem conseguir aterrissar.

Embora, a meu ver, na primeira vez, com a chuva ainda engatinhando, isso tivesse sido possível, pois mais parecia uma neblina.

O comandante alegou que estava defendendo segurança dos passageiros, porém, na quarta tentativa, já conseguimos chegar, sãos e salvos, ao aeroporto da Capital baiana.

Repetimos que em Ilhéus, Salvador e Recife o trabalho foi perfeito, podemos até dizer admirável.

Tanto que, no desembarque final, todos fizeram questão de dar os parabéns ao comandante e seu pessoal.

SAUDADE DO CARDÁPIO

De volta, a primeira coisa que fiz foi baixar no restô Jangada, do Timóteo, na portaria cumbucana.

Saudoso da pizza branca do Roberto, que recebeu a receita via Antenor Barros Leal, que obteve do chef do Itanhangá do Rio.

OURO

Chegando aos 90, dr Ary Ramalho.

Que, por sinal, pertence à geração Régis Jucá.

IRMÃOS DE FÉ

Este repórter anda à cata de Flávio e Aída Gurgel, que foram meus companheiros da missa dominical na Tabuba.

Faz bastante tempo, e provavelmente não moram mais aqui.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 10 de junho: Gabriela Justa, mulher do Daniel, braço do dr Valter na procurada clínica da Nogueira Accioly .... Aprígio Girão, que, com Ecilda, foi meu companheiro de Réveillon em Lisboa, faz algum tempo .... Vicência Marques, matriarca Santa Cruz .... Sílvio Paiva, que matrimoniou Mara Sales .... Isabel Barroso, mulher do Raul, diretor do Ideal na fase tríplice Sílvio Castro, Luiz Carlos Aguiar, Paulo Bandeira.