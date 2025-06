Na roda com Boni

Quase formada a roda, provavelmente de seis, que Paulo Sérgio monta para papear com o Boni da Globo.

Sendo assim, vou me referir àqueles que, se não tivessem já partido, certamente constariam.

Otacílio Colares, Nertan Macêdo, Tarcísio Tavares, Lustosa da Costa, Edson Queiroz, e o local, naturalmente, o Ibiza do Cumbuco.

Chegarei portando um La Chapelle de la Mission Haut-Brion safra 2008, que o especialista que ele é, certamente aprovará.

Que casará esplendidamente com os pratos que o chef Marçal cogita preparar.

Sabe-se que pelo menos dois empresários serão chamados, um deles, da Construção mais vanguardista.

NO CÉU ESTARÃO

Unidos do Natal terá mais três para prantear no almoço novembrino.

Cisninho Cysne, Kalu Neto Brandão e Leorne Belém.

DA CONSTELAÇÃO

Voltei ao Escóssia.

Pra ser atendido por Célia Kawano, que marcou próxima para outubro.

SEM REI

Fortaleza enfrenta Santos aqui amanhã.

Espera-se tricolor bastante, imagina se viesse o Pelé.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 11 de junho: Dr Sá Júnior, além de tudo mais, grande copã de viagem .... René Freire, que foi meu contabilista, começando na Praia de Iracema .... Sandra Braune Palhano .... Francisco Holanda, companheiro do Cumbuco, onde, por sinal, não mora .... Natasha Martins, mulher do Stênio, que herdou nome do avô governador .... Fernanda Peixoto, consorte do empresário de veículos importados.