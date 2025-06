Mais um título para Estenio

Foto: acervo pessoal Estenio Campelo e presidente emérito José Sarney, quando agraciado com Medalha Raimundo Faaro, pela OAB em Brasília

Setembro trará mais um título para advogado Estenio Campelo, desta vez, o Piauí lhe outorgará sua Cidadania.

Proposta do deputado Oliveira Neto, com relatoria de Gracinha Mão Santa.

Já recebeu de Brasília, Mato Grosso do Sul, Luziânia (Goiás), Maranguape e, naturalmente, Fortaleza.

Proponente realçou relevante colaboração do agraciado para fortalecimento da Justiça do Trabalho do Estado vizinho.

Aliás, seu torrão natal Crateús, antes de cearense, foi piauiense.

Oportunidade ensejará o lança de seu último livro, Trajetória de Sucesso.

Foto: acervo pessoal Novidade cabeleireira no Cumbuco, Gil e seus braços Darlene Barroso e Ingrid Rodrigues

BEM-VINDO

Será inaugurado na Santos Dumont, hoje, um Núcleo de Oncologia.

Unindo o Crio do dr Álvaro Andrade ao Hospital Oto-Aldeota.

USEIRO & VEZEIRO

Na Quinta Santificada, Edilmo Cunha ocupará Chez Marc, no Icaraí Altaneiro.

Reunindo, como sempre, patota de evidente escol.

NAS MONSENHORES

Dia 17, às sete, no Ideal, Magno Martins lançará Bate Papo Sobre o Surf Cearense.

Prefaciado por Léo Barbosa, psicólogo clínico e do esporte.

FITAS DE MÁQUINA

Ciro Fernandes e Carlos Araruna chegando, início da tarde, no Ibiza, afinal, não é assim tão longe, pois ambos moram no mimoso Wai-Wai do Deda Studart, que fica defronte .... Bismarck e Gláucia Maia, com quem cruzei no Fortaleza-Lisboa, cujo casamento deu capa de Fame, pois o noivo usava casaca.

BON MOT