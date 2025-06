Livros companheiros

Foto: Divulgação Amazon Capa do livro de Paulo Francis

Alguns desses títulos me acompanharam nas últimas viagens pelaí, em diapasão de releitura.

Nunca Fiz Nada Sozinho, de Honório Pinheiro .... Trinta Anos Esta Noite, de Paulo Francis.

A Praça, de Mozart Soriano Aderaldo .... Textos e Contextos, de Antônio de Albuquerque Souza Filho.

Vinho, Saúde e Longevidade, de Antônio Carlos do Nascimento .... Legados Inesquecíveis - de Amor Cearense, de José Augusto Lopes.

Olga Barroso na Vanguarda da Vida, de Juarez Leitão .... Um Brasileiro Muito Especial, de Lustosa da Costa.

Náufragos do Porto, de Ednilo Soárez .... Caprichos do Destino, de Affonso Taboza .... A Fala e a Pena Para Além do Bonde, de Tales Montano de Sá Cavalcante.

OLHO CLÍNICO

Edilmo Cunha, formadoreiro da melhor cepa, pois só convoca gente boa pros jantares que organiza.

Programou essa quinta feriada, no Chez Marc do Icaraí Altaneiro, mais um, que promete manter a tradição.

MAIS MUNIÇÃO

Carlos Augusto Moraes vem de dar mais um polpudo colabor para a estante da varanda sul.

Que já entrou em participação nos informes desta coluna.

OK

Marcus Lage, que continua firme em função de papoeiro, marcou mais um tento.

No último do Ordones, trouxe Luiz Eduardo Santos, procurador da Justiça, que deixou a melhor das impressões.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 17 de junho: Valéria Gurgel, cujo marido Danilo forma na Unidos do Natal anual .... Márcia Mota, de marido queijeiro .... Rafael Sudatti, sempre com mulher Ticiana ao lado, na montagem dos bifês .... Gaída Bezerra.

BON MOT

"UM HOMEM É REALMENTE VELHO QUANDO SÓ PENSA NISSO" Millôr Fernandes