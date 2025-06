Credenciais do MEC

Foto: Aurélio Alves Oto de Sá Cavalcante, fundador do grupo Ari de Sá

Em abril de 2015, o Ministério da Educação credenciou a Faculdade Ari de Sá, aprovando o conceito máximo, cinco.

Cinco anos depois, renovou o veredito emitido, e, maio último, endossou a nova denominação, Centro Universitário Ari de Sá, o UniAri.

Somando quinze cursos autorizados e em pleno funcionamento, sendo, desse modo, especificados como se seguem.

Presenciais: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia.

E sob a classificação Ensino a Distância, Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Recursos Humanos, Serviço Social, Pedagogia.

Foto: acervo pessoal Tânia Teixeira e Edilmo Cunha, que reúne amanhã, no Chez Marc, amigos, como sempre, escoláticos, significando elite

JUSTIÇA É FEITA

Dia 25, ao cair da tarde, Assembleia reverencia Jubileu de Ouro do Crio.

Álvaro Andrade & Cia.

NOME PRÓPRIO

Tane Albuquerque recebendo na terça aquele clube delas.

Querendo isso dizer Azuis.

BALÃO SEM ENSAIO

Flávio Wanderley esclarecendo, direto Fortaleza-Ilhéus, nem próximo ano.

Querendo dizer que sonhei no vazio.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 18 de junho: Ana Naddaf, valiosa companheira do corpo diretivo de O POVO .... Cordélia (Cordelinha) Queiroz, filha do Zé Queiroz, irmão único do Edson .... Eduardo Furlani, sobrinho da Bel de Sá .... Luíza Ferreira, primeira-dama do Aço .... Alexandre Sales .... Miriane Fernandes, mulher do Fred, que fazia o som dos primeiros carnavais do Ugarte .... Fernando Franco, advogado .... Vilma Laércio.

BON MOT