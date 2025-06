Oração e livro

Foto: Divulgação Nossa Senhora Auxiliadora

Maria Amoreira, onguista Sorriso Colgate desde a fundação, tem o bendito hábito de mandar celebrar missa nas datas previstas.

Inclusive, envolvendo os que formam na equipe, Evando, Henrique e Franzé.

Mais recentemente, me chegou Fica Livre do Teu Mal, do Márcio Mendes, autor de outros vinte títulos.

Onde apôs a seguinte oferenda: O Senhor é como uma mãe que pega o filho nos braços.

Enxuga suas lágrimas, cura seu coração abatido, sara suas mágoas, devolve-lhe o gosto pela vida.

Mas faz tudo isso por meio da oração e da palavra, assim concluiu sua última mensagem Santa Maria, como eu a denominei.

Foto: acervo pessoal Guido Fasolini, o perfeito gentleman que partiu, aqui com Leila Bezerra, em Cumbuco

CHUTE

Fortaleza cada vez mais longe do principal paraíso baiano, que é Ilhéus.

Até o voo anunciado pro início do próximo ano, que seria direto, já foi desmentido pela operadora.

ALTURA

No meu Minuto em O POVO-CBN, proclamei que meia de tênis no meio da canela, só na quadra.

Não valendo com bermuda em ocasiões meramente sociais, nas quais se usa a meia que só cobre o pé.

AUMENTATIVO

Estive no Mercadinhos São Luiz da Caucaia.

Que lá passou a Mercadão.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 19 de junho: Cláudia Fiúza, mulher de Daniel, braço da mãe, a partir do alto da Duna, e nascida Moreira da Rocha .... Amarílio Cavalcante, presidente do Ideal que festejou com uma placa no palco Maristher Gentil ....Patrícia Rocha, sra Alcimor Neto .... Talita Sousa .... Cláudio Henrique Câmara, neto, por mãe, de "seu" Bené de Castro .... Chrystiane Figueiredo, nora do dr Djacir.

BON MOT