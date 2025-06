LÚCIO BRASILEIRO

Foto: ACERVO PESSOAL Desembargador Paulo Régis Botelho, agora Cidadão de Quixeramobim, proposto pelo vereador Pedro Paulo

Minuto Brasileiro: Garçom não pode trabalhar em estado gripal ou mancha evidente na pele.

Minuto Brasileiro: Na década de 1940, Ideal possuía apenas seis sócios-proprietários, João e Antônio Gentil, Meton Gadelha, José Meneleu, Raul Conrado Cabral e Fernando Pinto.

Minuto Brasileiro: Numa das vezes que baixou no Ceará Ibrahim Sued servia no Diário de Notícias e participou de almoço no Castelo de Bolso dos Gentil.

Minuto Brasileiro: Sempre achei lata vazia de refrigerante pregada no paralama do carro nupcial uma cafajestada, e fiquei feliz quando acabou.

Minuto Brasileiro: Boni da Globo não deve ter tomado conhecimento do meu tarrabufado com Saldanha, que agora, possivelmente, lhe contarei, já que é amante do futebol também.

Minuto Brasileiro: Essas e, naturalmente, outras, figuraram em minhas benditas intervenções em O POVO CBN.

NO TOPO

Deu pra reparar, olhando do lado sul para o norte, que o meu, o seu, o nosso Náutico Atlético Cearense continua sendo.

Com beleza reforçada pela campânula de suporte à Bandeira Brasileira.

MAU JEITO BOM

Não aprecio sal de envelope nas mesas dos restôs. Embora haja quem diga que, talvez inveridicamente, não faça mal aos rins.

DESENFREOU

Quando dotou o Cumbuco do belo calçamento intertravado, a capital da orla oeste. Certamente não cogitou do que está acontecendo agora, quando tudo o que é carro, tirantes ônibus e trator, desembestou, atingindo velocidade inimaginável.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 20 de junho: Elba Ramalho, mulher do dr Ary .... Zena Targino, marido Cláudio me acompanhou nas cantorias caribenhas .... João de Deus Cavalcanti .... Beth Caminha, que me dirigiu na Jangadeiro, sempre prestativa .... Arlete Carvalho .... José Augusto Araújo, que foi médico de Lúcia Dummar no Castelo .... Vaneska Farias, mulher do Rogério, que foi o arquiteto do buggy que deixou marca, Fyber.

BON MOT