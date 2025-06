Momentos são (foram)

Foto: acervo pessoal ADAUTO Bezerra me quis no Cerimonial

Levando Leonel Jucá, grande conversador, para um fim de tarde na Praia do Futuro.

Amigo das líderes das Roda das Piranhas, Gisela Bonfim, aos domingos, e Margarida Gradvohl, às quintas.

Jogando pôquer com Nadir Saboya, minha co-protagonista em A Ratoeira.

Frequentando o pife-pafe da rapaziada do Líbano Novo, hoje, também no chão.

Batendo na porta do salineiro Casimiro, que não me conhecia, em busca de um favor muito especial.

Participando da roda que "seu" Abraão formava na Sena Madureira, por trás do Palácio da Luz.

Enfrentando Maria Laura Jucá, mãe do dr Régis, no pôquer de Helena Aguiar, na Santos Dumont.

Luiz Gentil se despedindo do pano verde em minha roda na Caio Cid.

Enfrentando no Ideal uma das melhores biribistas, Rute Moreira da Rocha, mulher do Pekim e Ferreira Gomes de Sobral.

Formador da mesa que entretinha Albanisa Sarasate nas tardes-noites das terças, incluindo, sobretudo, Acrísio Moreira da Rocha, Antônio José Gentil, o juiz Tosta e, no início, também o Maurinho Studart.

Ivens Dias Branco Júnior me passando o Troféu Carnaúba, da Associação Comercial, solenidade presidida por João Guimarães, na Federação das Indústrias, na Barão de Studart.

Desolação, ao saber que a fita de Casablanca, trazida de Nova York para saudoso Darcy Costa, estava rota, quer dizer, enrolada demais pra funcionar.

Sugerindo a Adauto Bezerra o nome de Raimundo Nonato pro Cerimonial do Abolição, tendo cidadão em questão sido aproveitado depois no BEC de Brasília.

Comandante Bretislau de Castro tomando a frente do jantar com que a Turma Volare saudou meu Jubileu num restô italiano do Cumbuco, tendo Heliane se incumbido da ala feminina.

Carlos Martin me acompanhando em visita a Virgílio Távora para resolver problema urgente de primo seu e irmão civil meu, Luiz Gentil, tendo o ex-governador sido simplesmente sensacional.

Viajando para Itapipoca no último trem que partiu, para inaugurar ali a Sociedade Walter Sá Cavalcante, à qual pertenci, tendo, entre os companheiros, Ronaldo Studart, cujo pai, Osvaldo, fora deputado federal pelo PST.

Conseguir da Assembleia do Maguari que, quem não fosse buscar os mangos a que tinha direito pela venda, reverteria para o Educandário Eunice Weaver, que hoje ostenta, em sua parede principal, Maguari Esporte Clube.