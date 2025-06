Verdade, seis vezes verdade

Foto: FCO FONTENELE José Dias de Macêdo, fundador da J. Macêdo e um dos incentivadores do crescimento do Estado

Sim, é Verdade, no livro de J. Macêdo, cap José senta em lugar de honra civil de maior alcance do Grupo, César Wagner.

Sim, é Verdade, ir pra Bahia por São Paulo ou Belo Horizonte, como que o prazer da viagem sai arranhado.

Sim, é Verdade, últimas pizzas que chef Daniel, do Fornetto, me preparou, bacalhau, feijão e sardinha, todas dez.

Sim, é Verdade, riscaram Colliseum do mapa, única vez que a municipalidade de Caucaia olhou pra arte.

Sim, é Verdade, o jantar de Corpus Christi, no Icaraí Altaneiro, abriu as portas do Jubileu na Comunicação.

Sim, é Verdade, um dos pontos mais chamativos no livro do Boni é sua saída da Globo, após ter sido o maior construtor da Rede, batendo até mesmo o Walter Clark.

Foto: acervo pessoal Zegerardo Pontes e Carlos Augusto Moraes, no Chez Marc

COMPLEMENTO

Paes de Andrade por Juarez Leitão traz anexo opúsculo de Francisco Bezerra.

A Epopeia de Antônio Paes de Andrade - O Internúncio.

A ESCOLHER

No Volta ao Mundo da Taíba, que não sei se mantém esse nome, servem escargôs.

Que casa com vinho branco ou tinto.

VOLTA

Criminalista Valdir Xavier reapareceu no Carneiro do Ordones.

Por conta do Marcus Lage, conhecido papoista.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 24 de junho: Denise Cavalcante, que já me recebeu na Lagoinha .... Desembargador Byron Frota .... Soraya Gondim, nascida Feijó .... Eduardo Gomes de Matos, consultor .... Ana Elizabeth Paiva, que é tenente-coronel.

BON MOT

"DE NADA SERVE AO HOMEM CONQUISTAR A LUA, SE ACABA POR PERDER A TERRA" François Mauriac