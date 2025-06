Gentileza que vem do Cariri

Marcos Peixoto mandou do Cariri sua manifestação sobre o jantar abritivo de meus três Jubileus.

O querido e bom caráter Lúcio Brasileiro, que soe viver cercado do melhor do melhor da sociedade cearense.

Mais uma vez foi protagonista da patotinha elegante de senhores de bem com a vida.

No encontro, a boa conversa, os birinaites e o bom astral aconteceram à beça.

Peço licença para repetir que se tratou da abertura dos festejos que vêm por aí.

Com todos parecendo cantar: Lúcio maravilha, nós gostamos de você!

Foto: acervo pessoal Com Givaldo Sisnando, Edilmo Cunha do Cariri

ALINHADO

Ao chegar à Matriz da Tabuba, deparei-me com um casamento produzido como deve ser.

De Jhonatan e Daniele Araújo, que distribuíram entre convivas como se fosse um leque em forma de coração, proclamando: Espante o calor... espalhe o amor.

AMEAÇA DE CIMA

Guerra não é nada.

Perigo é que Deus ande enfezado com o mundo.

PAPOÍSTAS

Os irmãos Ordones e Zequinha Pereira sentaram, na mesma tarde, em horas diferentes, na mesma mesa da Azevedo Bolão.

Ocupada pelo criminalista Valdir Xavier e jornalista Marcus Lage.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 26 de junho: Salvio Pinto, primeiro detentor da Medalha Dr Pompeu de Vasconcelos, concedida pela Unidos do Natal .... Walkmar Santos, que se tornou genro da legenda Beatriz Philomeno .... Marildes Lopes, que, com saudoso Lauro, me ofereceu o único e definitivo baile de Guaramiranga .... Paulo Ernesto Serpa, que comandou Comunicação do Trânsito .... Claude Bloc Boris, hoje primeira-dama da Fazenda Serra Verde, do Cariri.

BON MOT