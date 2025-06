RP Brasileiro

Foto: acervo pessoal LB e o amigo José Macêdo, leitor número um

Trabalhei em J. Macêdo como relações públicas, sendo vice do prof Américo Barreira.

Que foi quem formou o time de futebol, onde, por sinal, atuava, que tinha como estrela na linha média o Azevedo, um moreno de alta estatura.

Fui eu quem levou um grupo de senhoras da alta roda para conhecer o Frifort, me recordando de Beatriz Philomeno e sua prima Maria Iracema Oliveira.

E quem comandou, ao lado de Reino Rae, o Gala do Rubi, pelo qual ganhei carro novinho em folha ou a grana pra comprar um.

Estava ao lado de José, quando ele recebeu Charles Dauphinot Jr, assessor econômico do presidente Kennedy para a América do Sul.

Organizei, tive a ideia e levei à frente, no Canhotinho, festa pelos 80 anos do admirável empresário e figura humana.

Foto: acervo pessoal Entre Ivanilda e filha Paula, Álvaro Andrade, na reverência da Assembleia ao CRIO, jubilado em Ouro

ANTES TARDE

Viagem vai, viagem vem, só agora pude constatar amável mensagem de Schubert Machado.

Justificando sua ausência em acontecimento que muito me dizia respeito.

INCERTEZA

Tudo indica que houve um aceno, porém, Boni não confirmou sua vinda.

Que envolveria a possibilidade do lançamento do livro, de vasta repercussão no Rio.

ORDEM UNIDA

Paulo Sérgio foi visto visitando o Timóteo Xavier, da Pizzaria Jangada.

Dentro da benfazeja política de boa vizinhança.

FITAS DE MÁQUINA

Patrícia Ximenes, mulher de supermercadista, apagando velinhas na data .... No Don Pepe, almoçando com filho nominado, dr Haroldo Rodrigues, desembargador remido .... Chez Marc poderá abrir quinta ou sexta da próxima semana.

BON MOT

"NINGUÉM SOBREVIVE AO FATO DE SER ESTIMADO ACIMA DE SEU VALOR" Oscar Wilde