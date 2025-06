Clássicos da telona

Foto: Reprodução Casablanca, o filme

Cinema Para Todos: Casablanca, considerado por todo mundo o melhor de todos os tempos.

A Um Passo da Eternidade, com Frank Sinatra ganhando seu Oscar de Coadjuvante, e Montgomery Clift, injustamente, não faturando o principal.

O Terceiro Homem, com Joseph Cotten, passado nas ruínas de Viena, após guerra, e Orson Welles roubando a cena em dez minutos.

A Carta, com Bette Davis dirigida por William Wyler, que diziam seu amante.

Rebecca, a Mulher Inesquecível, com a coadjuvante Judith Anderson e George Sanders roubando a cena dos protagonistas Lawrence Olivier e Joan Fontaine.

A Ponte do Waterloo, Vivien Leigh contracenando com Robert Taylor, e, para não desmoralizar os críticos, incluo Cidadão Kane, que não fez a graça do público feminino.

Foto: acervo pessoal Cristina Bonner autografando seu Jungle Startup para o advogado Estenio Campelo, no restô Grand Cru de Brasília

TALVEZ

No Minuto de segunda, em O POVO-CBN, respondi que a denominação de padre ou reverendo vem a dar no mesmo.

Só que, parece haver uma distinção, sendo padre para os mais jovens, e reverendo, para os de mais idade.

ÍNDOLE BOA

Trabalha comigo um cidadão que, diante de uma ordem, reage assim.

Só se for agora.

A BOA GREGA

Em São Paulo, teve uma colunista, Alik Kostakis, que foi quem tratou de enterrar o Dener, que morreu curto de grana.

E ela, então, cedeu parte de sua tumba onde o costureiro repousa eternamente.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 28 de junho: Antônio Marques, que pertenceu à lista dos Dez Mais, quando havia .... Marcus Silveira, da terceira geração da Loteria, amigo maior da Sônia Pinheiro .... Ticyanna Silveira .... Agimiro Holanda .... George de Castro, o terceiro Castro, após Josué e Firmo.

BON MOT

"É MELHOR SER INFELIZ, MAS ESTAR INTEIRADO DISSO, DO QUE SER FELIZ E VIVER COMO UM IDIOTA" Dostoievski