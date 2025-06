A turma jovem do Ideal

Primeiras Saudades Idealinas: Poucos meses depois de estreada a coluna na Gazeta, fui incorporado à turma jovem do Ideal.

Que, quando o clube fechava, se reunia no muro encimante da quadra de tênis, liderada pelo José Eduardo Barreira, era o Clube dos Tetéus.

Recordo também com muito carinho o Líbano Velho da Santos Dumont, onde tomei meu primeiro porre, movido a gim.

Os piqueniques dominicais no Caça e Pesca, para onde éramos transportados pelo caminhão do Adrísio, outra lembrança perene.

A casa do Régis Jucá, na Silva Paulet, onde nos reuníamos de tarde, para programar a noite.

Tertúlia dominical do eterno Maguari, que quando fechou, virou repartição estadual, mantendo a fachada característica.

AO MESTRE

Dr José Maria Bonfim baixa esta semana em Porto Alegre, mister lançar o mais recente.

Rubem Rodrigues, o Edificador, evocando seu ex-professor na Residência em Clínica Médica e Cardiologia.

SAUDADE

Amanhã, irmão Neno atingiria o que eu faço de batente, 13 de agosto.

Setenta.

CONTOS

Presidente Fernando Esteves e seu braço cultural, Carlos Augusto Viana.

Lançam amanhã, sete da noite, no Salão Humberto Cavalcante, o Prêmio Literário Ideal.

FITAS DE MÁQUINA

Últimos nataliciantes juninos, segundo o Sociedade Cearense, Mônica Pinheiro, mulher do Jorge, um dos tocadores do Hapvida, e André Marinho, filho do Anastácio de Sousa, que teve tudo a ver com meu retorno ao O POVO .... Nilda Sucupira, viúva Rodolfo Spínola, trocou Fortaleza por Recife.