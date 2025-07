Espaços que deixaram saudade

Foto: RAFAEL CAVALCANTE Fachada do Ideal Clube, localizado, no bairro Meireles

Primeiras Saudades Idealinas: Poucos meses depois de estreada a coluna na Gazeta, fui incorporado à turma jovem do Ideal.

Que, quando o clube fechava, se reunia no muro encimante da quadra de tênis, liderada pelo José Eduardo Barreira, era o Clube dos Tetéus.

Recordo também com muito carinho o Líbano Velho da Santos Dumont, onde tomei meu primeiro porre, movido a gim.

Os piqueniques dominicais no Caça e Pesca, para onde éramos transportados pelo caminhão do Adrísio, outra lembrança perene.

A casa do Régis Jucá na Silva Paulet, onde nos reuníamos de tarde, para programar a noite.

Tertúlia dominical do eterno Maguari, que quando fechou, virou repartição estadual, mantendo a fachada característica.

Foto: acervo pessoal Marcos Bandeira, um dos que abriram a cortina

IN LOCO

Além do próprio João Soares, educador Antônio Filgueiras, Priscila Cavalcanti e Rui Castelo Branco.

Presenciaram Tereza Maria Távora doar 250 livros à biblioteca adulta do Shopping Benfica.

MAIS CHIQUE

Uma panqueca será sempre uma panqueca.

Só que o francês chama de crepe.

A PLENOS

Paulo Miranda, de fortes laços nautiquinos, entrega, dia dez, na Barão de Aracati, o Condô Coimbra.

Já lançando o próximo de sua Construtora Moreira de Sousa, Sefisa.

FITAS DE MÁQUINA

Vicente Alencar entabulando grupo para festejar os 180 do Liceu, 19 de outubro .... Mesa de dois para dr Napoleão Neves e Solange, no almoço do Don Pepe .... Fito rever neta e bisneto, Marluce e Rubenilson Bandeira programando baixada carioca.

BON MOT

"A DÚVIDA É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA" Aristóteles