Marcas e memórias da Praça do Ferreira

Foto: Peter Fuss Praça do Ferreira

Denominações da Praça do Ferreira ou arredores que guardei na retina e na memória.

A Cearense, de Aprígio Coelho, com suas vastas vitrines anunciando a moda feminina.

Loja de Variedades, do Romeu Aldigueri, não citando a Flama, do mesmo dono, porque não emplacou.

Granito, de calçados só pra homens, quer dizer, mulher só entrava para comprar pro marido, filho ou pai.

Ceará Chic, do lado sul da Boticário, do Irajá Vasconcelos .... Cabana, sorveteria do maior nautiquino, Pedro Coelho de Araújo, e Rianil, a loja azul da Floriano Peixoto.

Cine Moderno, o mais parecido com cinema, com sua formidável marquise imitando cauda de pavão.

Foto: acervo pessoal Mônica Arruda e Suzana Amaral, que casou filha Eduarda, neta de Vitória e Cláudio Philomeno, com Eduardo Lopes, em Pirenópolis

NAS MONSENHORES (1)

Salão José Telles ocupado, noite de hoje, pelo médico Pedro Bezerra de Araújo.

Lançando o mais recente, Sol ao Luar.

NAS MONSENHORES (2)

E por falar em Ideal, Carlos Augusto Viana, reunindo 50.

Retoma domingo promô Poemas de Mesa.

SENHOR PROFESSOR

As classes C e D, as mais radiofônicas, aprenderam com meu Minuto em O POVO-CBN.

Não se pinica o bife antes de levá-lo à boca, só se libera a porção que se vai comer.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 2 de julho: João Guimarães, presidente que me homenageou com o Troféu Carnaúba da Associação Comercial, em esplêndida noitada na Federação das Indústrias .... Nelson Montenegro, formante na Escola Unidos do Natal e marido da prestimosa onguista de minha Sorriso Colgate, Ana Lúcia .... Rafael Pordeus, advogado.

BON MOT

"O QUE VOCÊ PLANTA HOJE DEFINIRÁ A SOMBRA EM QUE DESCANSARÁ AMANHÃ" Autor desconhecido