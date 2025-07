Assim deve ser

Foto: CAMILA PONTES Ilustração Adobe stock com intervenções de Camila Pontes

Proclamações Brasileiras em O POVO-CBN: Um casal numa calçada, mulher sempre do lado da parede, e o marido, do passeio.

Restaurante que se preza não liga a televisão, simplesmente porque ninguém vai a local de boa comida e ambiência assistir à telinha.

Adulto não deve beijar criança, agora, criança pode beijar adulto, porém, mais propício é ninguém beijar ninguém.

Não custa repetir que não se usam garfo e faca para aspargos, apenas os dedos, daí não ser pertinente programá-los em jantar de cerimônia.

Qual a maneira mais carinhosa do filho chamar o pai? A meu ver, papai ou meu pai, como eu gostaria, se fosse.

Se você está em dúvida entre as expressões "por obséquio" ou "por favor", prefira sempre a segunda, pois a primeira leva um ar mais cerimonioso.

Foto: acervo pessoal Jornalista Vicente Alencar (d) e presidente da Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos

SAUDADE

Em se tratando de Santa Maria, claro que teve missa em Lourdes.

Evocando os 85 que inesquecível marido, desembargador Eymard Amoreira, teria atingido antonte.

E POR FALAR...

Do confreiro Sílvio Carlos, em O Estado: Sempre fui seu leitor e admirador.

Se ainda estivesse neste mundo, Neno Cavalcante teria feito 70, última segunda, está aí um exemplo de jornalista sério, correto.

PARANDO

Um casal dançando...

É a mulher quem se desprende do parceiro, quando aparte termina.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 4 de julho: Adriano (Drica) Costa, cujos pais só exibem o melhor do melhor, no Cine Pedra da Costa .... Ranieri Almeida, neto de ex-governador sucedendo Virgílio Távora .... Sellene Câmara, minha anfitriola, com Max, no Cumbuco .... Carlos Pereira, industrial do ramo de lingerie .... Adriano Dall'Olio, um dos tocadores das lavanderias .... Domenico Gabriele Filho.

BON MOT

"O TEMPO É UM PONTO DE VISTA. VELHO É QUEM É UM DIA MAIS VELHO QUE A GENTE" Mário Quintana