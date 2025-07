Encontro com Roberto Marinho

Foto: acervo pessoal Presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, e Narcélio Miranda, jogando conversa no Boteco do Ciço

Me parece que nem o pessoal do Edson, tirante Yolanda, soube dessa história.

Logo após filiar sua Verdes Mares à Rede Globo, ele desejou um contato com o Roberto Marinho.

Nesse mister, incumbiu, pra marcar dia e hora, o Hermenegildo Sá Cavalcante, que era colega do irmão do cap global na Sociedade dos Amigos de Proust.

Quando entraram no gabinete, e Hermenegildo apresentou, o Edson foi estendendo a mão, porém, dr. Roberto saiu-se muito infeliz, advertindo.

Espero que o senhor seja breve, pois sou um homem muito ocupado.

Teve então de ouvir a resposta fulminante do nosso Queiroz: E eu também, dr. Roberto!

E foi saindo, provocando a reação: Hermenegildo, segura esse homem, deve ser louco, pois nem os generais da Revolução dão as costas para mim, vá atrás dele e o traga, porém, o elevador já havia descido.

NA FONTE

Victor Frota bateu no Instituto Ceará, só para saber.

Que avô paterno, Guilherme de Sousa Pinto, tocou, por 13 anos, Anuário Estatístico do Estado.

MERCI

Nas rodas das quais partícipe, fazendário remido Jesus Cintra.

Não perde chance de proclamar fidelidade diária a esta coluna.

ABAFOU

Musicando dois poemas do autor, O Amor Tem Uma Canção e A Felicidade é...

César Barreto aplaudidíssimo, no lança do livro de Pedro Bezerra de Araújo, no Ideal.

FITAS DE MÁQUINA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Germano Almeida, genro de ex-governador .... Emanuela Cavalcanti, sobrinha do saudoso Tonzito, tira semana entrante entre Aracaju e Recife .... Em vias de concluir quarto livro, Cavalcante (Bozoca) Façanha ingressa em breve na Cearense de Literatura e Jornalismo.

BON MOT

"Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo

" (Confúcio)