Por que vale a pena ler Maya Angelou

Foto: Stephen Parker / Alamy Stock Photo Maya Angelou

Mesmo quando sofremos muitas derrotas, não podemos nos deixar emborcar.

Parece piegas, eu sei, mas acredito que um diamante seja o resultado da pressão externa e de milênios incontáveis.

Menos tempo produz cristal. Ainda menos, apenas carvão. Bem menos, folhas fossilizadas. Muitíssimo menos, nada mais que poeira.

Em todo meu trabalho, nos filmes que escrevo, nas letras de músicas, nas poesias, na prosa.

Nos ensaios, afirmo que podemos nos deparar com muitos revezes, porém, somos muito mais fortes do que parecemos ser.

E, quem sabe, muito melhores do que nos permitimos ser (de Maya Angelou, inserido em O Poder do Fracasso).

Foto: acervo pessoal Entre Lajota e Paco, Waldir Xavier e Londres

85

Dia 20, em Crateús, sexto Jubileu Diamantino do nativo José Vanlor.

Quem convida é seu irmão Estenio Campelo.

FLASH DA MODA

O Museu da Fotografia Fortaleza, envolvendo doze profissionais.

Convidando para a expô cujo protagonista é Lino Villaventura, quarta próxima, dia 16, 19 horas.

VIA ÚNICA

Ceará empurrado pelos pênaltis.

Só se fosse, pois no campo, nada, segundo Sérgio e seus Pontistas.

FITAS DE MÁQUINA

Ticiana Sudatti acionou a criançada para festejar natalício da sobrinha Serena .... Primeira atração aviatória do próximo ano, por conta da ligação direta de Fortaleza com Madri, via Ibéria .... Começando a surgir bairro nas dunas do Cumbuco, via Timóteo Xavier, que já mora na areia.

BON MOT