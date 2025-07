Apreciaria falar um pouco mais sobre o restô Bambarra, disparadamente o melhor de Vitória da Conquista.

Duas salas muito bem arrumadas, podendo-se realçar os talheres, os copos e as toalhas, além dos excelentes quadros nas paredes.

Peço sempre o Espaguete à Bolonhesa, onde não se põe queijo, que é uma das minhas alergias.

Quanto ao serviço, direi que as gurias parecem, de tão prontas, as aeromoças dos Emirados.

E quanto à carta de vinhos, muito bem reforçada, e se não tem meia garrafa.

Servem em copo, bem de acordo com o solitário freguês.

PARA O ALTO

Terá quatro pisos a sede do Santander Select.

Não estando ainda certo se abrigará outros departamentos do banco espanhol.

DECIFRAÇÃO

Ao saber da nova denominação do Colón de Barcelona, que foi meu por 40 anos.

Ronei Paiva proclamou que Lamaro é nome da História catalã.

SALVO-CONDUTO

Procurador Luiz Eduardo dos Santos bisou no Ordones do Carneiro.

Novamente conduzido pelo Marcus Lage.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 12 de julho: Vice-governadora Jade Romero .... Rebeca Martins, do grupo pioneiro do Cumbuco, com casa à beira da carreteira .... Aline Mota, mulher do médico primeiro time Hidelbrando Mota Filho .... Ana Cristina Furtado .... Assis Vieira, que foi presidente lojista totalmente voltado para o aspecto técnico .... Yhelda Felício.

BON MOT