Um Dom Perignon para Boni

Foto: Boni sorrindo

Paulo Sérgio, o Santa Cruz, desceu um Dom Perignon e pôs na mesa sabadina do Ibiza.

Só que não abriu, e nem sequer pensou, pois logo explicou.

Essa é para o Boni, prestes a se dividir entre Nova York e Paris.

Porém, o global, ou ex, para ser mais preciso, já ouviu a aclamação.

Que apesar das vantagens das duas maiores metrópoles, papo do bom ele vai encontrar é aqui.

E sem papas na língua, que não faz meu estilo, assumirei o papel de melhor conversador da região, segundo saudoso Hilário Macêdo, um Animador de Roda.

Foto: acervo pessoal Chegada do Crio a Crateús, dr Álvaro Andrade, Suely e Francisco Kubrusly

PROVEDOR

Marcus Lage se tornou o mais interessante arrebanhador do Carneiro do Ordones.

Já tendo levado, mais de uma vez, Weiber e Waldir Xavier, além de Luiz Eduardo Santos.

NA PRAÇA

Vicente Alencar, Auriberto Cavalcante, Milton Rafael, Izete de Alencar e Maria José de Andrade estarão, 19 de outubro, reverenciando os 180 do Liceu do Ceará.

Ao lado da estátua de Gustavo Barroso, que presidiu Academia Brasileira de Letras.

REENCONTRO

João Soares chamou alguns, ontem, para almoçar em óbvio local.

Praça de Alimentação do Shopping Benfica.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 16 de julho: Erivan Silveira, mãe do nosso estimado Marcus, que é neto do meu saudoso amigo Jonas Carlos .... Andréa Gazzinelli, mulher do oftalmologista Cristiano .... Carlos Castelo, do Castelo do Cumbuco .... Ethel Whitehurst .... Róscio Rebouças, da inesquecível Rosa .... Simone Holanda, nascida Bastos.

BON MOT