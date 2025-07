Foto: Roger Kisby O tempo molda a amizade

De Pedro Bezerra (Pierre Nadie): Conta uma lenda que Deus deu para cada um de nós apenas uma asa.

De tal modo que só podemos voar se nos unirmos com uma outra pessoa, formando um dueto, assim, forte.

Quer dizer, então, que as duas asas possibilitarão à dupla de circunstantes alçar voo.

Com uma só, poderá arrastar-se, todavia, jamais alçar-se ao espaço, pois tarefa impossível.

Essa é uma teoria da amizade e do amor, ninguém é uma ilha, afirmava Thomas Merton.

Essa é uma premissa antropossociológica, que fundamenta o nosso (con)viver.

PRO AMADO PAI

Sob supervisão de Marlene, filhas do dr Bosco armaram encantadora mesa de doces e frutos, face seu Jubileu.

Da qual, gaudiosamente, participei.

MESTRE

No Ibiza do Cumbuco, funcionei de professor, definindo o que seja realmente taça.

Que, em geral, se confunde com copo de pé.

SINE QUA

Me perguntam se o Lustosa partiu como imortal da Academia.

Uma noite, no Ideal, falei com o presidente Artur Eduardo, que me informou precisar morar na sede.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 17 de julho: Graça Dias Branco, grandiosidade de pessoa .... Rita Frota, mulher do desembargador Byron .... Marizalva Campelo, consorte do ministro crateuense .... Teresa Borges, que formalizou comigo o Cerimonial do Estado, no Governo Manoel de Castro.

BON MOT