Confreiro Inácio de Almeida

Foto: acervo pessoal Votando em Rafael Mesquita para presidente do Sindicato dos Jornalistas

.

No almoço by Pratas do Shopping Benfica, João Soares ensejou a Egídio Serpa e Fernando César rever um confreiro de antanho.

Que também me atingiu, pois Inácio de Almeida, há dezenas militando em Brasília, foi meu companheiro em O POVO na Senador Pompeu.

Completando muitas vezes minha coluna Destaques, com notas que me passava pelo fio, cedo da manhã, para sair na edição da tarde.

Por sinal que, passando férias no torrão, ele foi um dos primeiros que levei para um drinque nos tempos iniciais do Cumbuco.

Aliás, ao reencontrá-lo, confundi com médico João Batista Carneiro, que comigo formou na hoje quase extinta Turma da Lenira.

VELINHAS

Aliás, hoje, no Nativas, vereador Benigno Júnior e Sacha Jucá transformam em assunto o natalício do prezado Sílvio Carlos.

Através de almoço, para o qual chamaram vários amigos do Papa da Imprensa Esportiva.

MINUTO RECENTE

Em O POVO-CBN, meu programa de rádio, proclamei que a regra manda que o aniversariante abra o embrulho ofertado.

Entretanto, se o presenteador disser logo o que o pacote contém, não precisa o beneficiário abrir.

GARGANTA ADENTRO

Recordei com Lúcio Alcântara, no Benfica, o último drinque do dr Waldemar, um licor, ministrado por mim e pelo Amarílio Macêdo, numa terça de Carnaval, na calçada do casarão de São Gonçalo.

Mediante os protestos de dona Dolores, porém, agora, o Ex-Quase-Tudo me consola, aplaudindo esse adeus: Fizeram muito bem.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 18 de julho: Ana Maria Alcântara, mulher de Henrique .... Regina Cláudia Dutra, madame Avelino .... Lúcia Benevides, irmã de Lustosa e Paulo .... Marcelo Gentil, que frequentou lista dos Dez Mais .... Vera Amora, do clã do Barão .... Joseanna Costa, da família do cinema do Cumbuco .... Ana Cristina Holanda.

