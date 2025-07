Mensagem carinhosa de Luizianne

Foto: Rodrigo Carvalho, em 7/4/2019 Deputada Luizianne Lins (PT)

Da então prefeita Luizianne Lins, saudando um dos meus Jubileus, e que carinhosamente guardei.

Rogando as bênçãos de Deus, desejo que a saúde, a paz e a harmonia sejam suas maiores dádivas.

Parabéns, e que seu caminho a percorrer seja de imensa luz, palmilhando seguidos êxitos na carreira abraçada.

A propósito, só estive uma vez na minha vida com Luizianne, hoje deputada federal.

Aconteceu no Carnaval da Saudade, do Náutico, e ela imediatamente me conquistou, pela solicitude e simpatia.

Aliás, quero aproveitar a oportunidade, para assinalar que nossa representante em Brasília usufrui do respeito dos colegas parlamentares.

Foto: acervo pessoal João Soares e Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara

BOA VIZINHANÇA

Restô de Vitória da Conquista, que recomendei a meus leitores, chama-se realmente Bambara.

Localiza-se apenas a alguns metros do meu hotel, no máximo três estrelas, Livramento.

AÉREO & FÉRREO

No próximo ano, será possível pegar o avião da Ibéria, no voo direto Fortaleza-Madri.

Aí, pego o táxi, tomo o trem que, em quatro horas, me soltará em Barcelona.

BIS

Recentemente, estive pela segunda vez na Suíça, sempre com aprovação.

Na primeira, no Hotel Califórnia, onde passei duas semanas, aguardando poder entrar na França.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 19 de julho: Ricardo Bacelar, advogado e pianista, genro de Edson e Nélia, de quem só ouço falar bem .... Ronaldo Torres, que formou nos Dez Mais .... Elizabeth Sá Cavalcante, mulher do João .... Tibério Burlamaqui, que, quando comodoro do Iate, doou um leme a meu Ugarte cumbucano .... Regina Benevides, nascida Borba, consorte do senador Mauro .... Gabriel Lima, causídico.

BON MOT