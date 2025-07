Amizade, por Chico Coassu

Foto: JoaoFilho Tavares Jefferson Quesado

De Jefferson Quesado, recebemos esse apanhado do Chico Coassu, caindo bem, no Dia do Amigo:

Amigo! Amigo que seja, é aquele antigo, de passado remoto? É aquele novato que conheci hoje?

Ou é aquele atemporal, cuja amizade começou e não terminou?

Todos são amigos, sejam eles os que foram (ou ficaram). Por pouco ou muito tempo.

Mas deixaram a marca da amizade. Ao ouvir uma música, ao assistir uma cena, ao pensar em tudo ou em nada.

Sempre vou lembrar de você, meu amigo de todos os momentos.

LOTAÇÃO ESGOTADA

O cruzeiro do Costa Favolosa sai do Rio 26 de março.

E escala em Recife, onde, estranhamente, nenhum passageiro poderá embarcar.

NEM TANTO

Zero a zero é um ponto.

Só que menos catastrófico.

ENCONTRO

No Marcel, almoçavam com desembargador Ernani Barreira, Luiz Eugênio França Pequeno, Marcílio Amorim e Marcus Lage.

Quando se aproximou da mesa o prefeito Evandro Leitão, acompanhado de seu chefe de gabinete, Júnior Castro.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 23 de julho: César Montenegro, colaborador da Ong Sorriso Colgate, com 500 crianças agendadas .... Clóvis Holanda, daqui de O POVO, quer dizer, meu colega .... Roberta Philomeno .... Fernando Lima, cinegrafista .... Roberto Kennedy Machado.

BON MOT