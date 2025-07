Da série erudição

Foto: Reprodução/Instagram Escritor Oscar Wilde

A criatividade está em se permitir cometer erros. A arte está em saber em quais erros persistir (Scott Adams).

Senhor, conceda-me a graça de sempre desejar mais do que posso alcançar (Michelangelo).

Estamos aqui por não mais que poucas horas, um dia, no máximo, usando o teto, desbravamos o terreno (Tracy K. Smith).

As estrelas nos são dadas. As constelações, nós as fazemos (Rebecca Solnit).

Não seria ótimo se as pessoas falassem sobre o que poderiam fazer para reforçar a determinação? (Angela Duckworth).

Depois de um bom jantar, podemos perdoar a toda a gente, mesmo à própria família (Oscar Wilde).

Foto: acervo pessoal Cláudio Targino e Reginaldo Vasconcelos, no primeiro almoço jubileu

REPASSE

Carlos Castelo foi portador do livro Brasil - Apesar de Tudo, de Humberto Mendonça.

Que desembargador Sebastião Coelho, do Distrito Federal, senador Eduardo Girão e general Guilherme Theóphilo receberam gaudiosos.

DE NATAL

Toda árvore que ilumina é de ouro.

Isso posso dizer, ao falar da minha, armada o ano inteiro.

PROMESSA

No bairro do Parazinho, que emoldura as dunas cumbucanas, surge escritora de contos, Ayra Rodrigues.

Que uma professora veio de Fortaleza para tomar pé.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 24 de julho: Alberto Carapeba, que foi meu vizinho na Dom Luís .... Gláucia Barroso .... Danilo Cardoso, que foi último advogado do Sérgio Philomeno .... Miyuki Viana .... Fernando Travessoni, publicitário.

BON MOT