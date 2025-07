Estenio Campelo entre nós

Foto: Arquivo Pessoal Estênio Campelo e Fernando Férrer

Estada de Estenio Campelo no sertão oeste teve bimotivação.

Na natal Crateús, Jubileu Diamantino (em 85) do irmão primogênito José Wanlor.

Com as presenças, além dele, de quatro irmãos, Carlos, Evandro, Regina e Maria Eliane.

Enquanto em Independência, padre Juan batizou, a seguir, neta Melissa Feitosa Mourão Campelo.

Fecho se verificou no Ordones da Azevedo Bolão, presentes mulher Ana Cristina, filho, o infante João Gabriel, mais dois civis, o advogado Fernando Férrer e o repórter.

Tendo o Zequinha Pereira aprontado um carneiro berrante, de tão bom, e um tinto alentejano de secar a garrafa.

Foto: acervo pessoal E por falar em Azul, Silvana Bezerra, Wilma Patrício, Mana Holanda, Tane Albuquerque e Lêda Maria

RETORNO

Na quarta, tive arcada manipulada por uma das estrelas da Constelação Escossial.

Dr Eduardo Gurgel, que também é Diogo, e já tinha cuidado de mim no passado.

NO CÉU ESTARÃO

Amanhã, no Cipó das brenhas caucaienses, médico humanitário Joaquim Gadelha volta a acontecer.

Recebendo a Banda Mel, que chora recentes partidas de Kalu Neto Brandão e Cisninho Cysne.

CULINÁRIA

Jorge Parente me envia matéria que hoje aproveitamos, sobre a fraldinha.

Envolvendo um especialista, o Boni Sobrinho.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 25 de julho: Jocélio Leal, que é diário também na amizade .... Wânia Dummar, do Conselho Editorial de O POVO .... Armando Medeiros, médico .... Ana Juaçaba, que chefiou Cerimonial do Cid .... Thales Varela .... Fátima Belchior, filha do José Alberto Pinheiro e mulher do desaparecido e saudoso Murilo.

BON MOT

"O CORAÇÃO TEM CORDAS QUE É MELHOR NÃO TOCAR" Charles Dickens